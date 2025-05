Conclave: au Vatican, l'attente de la fumée blanche

information fournie par AFP • 08.05.2025 • 03:51 •

Les eurodéputés entérinent jeudi le déclassement du statut du loup, qui sera désormais sur le territoire de l'UE une espèce "protégée" et non plus "strictement protégée", une évolution dénoncée par des défenseurs de la biodiversité. Le texte, transposant dans le ... Lire la suite