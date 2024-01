Quels autre records peut encore aller chercher Antoine Griezmann ?

Seul meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético de Madrid depuis huit jours, Antoine Griezmann en a vraisemblablement encore sous le capot. Et s'il allait chercher d'autres records avant la quille ? Ouvrons le champ des possibles.

Les 100 matchs consécutifs avec les Bleus

Éternel chouchou de Didier Deschamps, Antoine Griezmann ne sort jamais de l’équipe, chez les Bleus. Littéralement : depuis un amical face à l’Angleterre qu’il avait passé sur le banc, le 13 juin 2017, le gaucher a participé à toutes les rencontres de sa sélection, depuis six ans et demi. Sans exception. Le compteur affiche aujourd’hui 84 matchs de rang lors desquels Grizou a été titularisé ou lancé en cours de jeu. Il s’agit déjà d’un record, mais celui-ci serait encore plus éblouissant avec un chiffre de plus. Et à ce rythme – et en fonction du parcours des Bleus à l’Euro –, on y sera peut-être même avant le Nouvel An 2025.

Meilleur buteur français à l’Euro

Six fois buteur lors d’un Euro 2016 qu’il avait survolé (Albanie, Islande, doublés contre l’Irlande et l’Allemagne), Grizou avait également inscrit son nom au tableau d’affichage face à la Hongrie, en phase de groupes du championnat d’Europe 2020 2021. Résultat, il n’est plus qu’à deux longueurs de la référence ultime : Monsieur Michel Platini. Certes, Platoche avait inscrit ses neuf réalisations lors d’une seule et même édition, celle de 1984 remportée par les Bleus, avec seulement cinq matchs disputés qui plus est. Mais même sans réussir pareille prouesse, le G pourrait très bien retoquer le triple Ballon d’or cet été avec, disons, une frappe enroulée face à l’Autriche lors de l’entrée en lice des Bleus, un penalty (généreusement offert par le manitou Kylian Mbappé) contre la Tchéquie en huitièmes, et un coup de casque (sur une galette de Sacha Boey) face à la Slovaquie pour emmener les siens en finale. Deal ?…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com