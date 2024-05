information fournie par So Foot • 22/05/2024 à 18:21

Quelles sont les meilleures pelouses françaises cette saison ?

« Qui c’est les plus verts évidemment, c’est les Verts ! »

C’est sûrement l’un des prix les plus oubliés du foot français, mais il a le mérite d’exister. La LFP a révélé ce mercredi les lauréats du championnat des pelouses Ligue 1 et Ligue 2 pour la saison 2023-2024. En première division, le plus beau gazon est celui du Parc des Princes (19,3 de moyenne), qui a empoché le prix comme à l’issue de la saison 2021-2022. Côté Ligue 2, ce sont évidemment les jardiniers des Verts de Saint-Étienne (17,9 de moyenne) qui ont été récompensés.…

VD pour SOFOOT.com