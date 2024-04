Quelle star anglaise êtes-vous ?

Harry Kane, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Phil Foden... Les quatre meilleurs joueurs anglais du moment seront sur le terrain ce mercredi soir en quarts de finale de la Ligue des champions. L’occasion pour vous de savoir à laquelle de ces stars vous ressemblez le plus. Et si vous êtes Gareth Southgate, ça pourra vous aider à faire des choix.

Tu es Jude Bellingham . Tu es l’espoir de toute une nation, qui fait déjà briller sa patrie dans le plus grand club du monde. L’objectif est clair pour toi : tu dois remporter le Ballon d’or et aider l’Angleterre à remporter son premier titre depuis 1966. Les attentes sur tes épaules sont immenses. Mais ton talent l’est tout autant.

Tu es Phil Foden. Tu n’as pas une dégaine de mec branché, et les gens de la capitale pourraient presque te qualifier de beauf de province. Mais leur mépris ne change rien à ton talent. Tu as ces fulgurances qui changent le cours d’un match et une patte gauche terrible lorsque tu es en position de frappe. En revanche, tu aimes un peu trop la fête, et les femmes……

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com