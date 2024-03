Quel avenir pour Hervé Renard après les JO ?

Le 31 août prochain, Hervé Renard quittera vraisemblablement son poste de sélectionneur de l’équipe de France féminine, après les Jeux olympiques. Le Savoyard retournera dans le football masculin. Reste à savoir où, mais ce ne sont pas les pistes qui manquent.

Jean-Michel Aulas est du genre têtu. Le vice-président de la Fédération française de football (FFF) en charge du football féminin a confié, lors d’un entretien accordé à L’Équipe le 21 mars, que l’hypothèse de voir Hervé Renard rester sur le banc des Bleues après le JO n’était pas exclue, alors que le principal intéressé et Philippe Diallo, le président de l’instance, avaient affirmé le contraire la veille. L’ex-boss de l’Olympique lyonnais sait effectivement se montrer convaincant, mais la tendance lourde est clairement à un départ de l’ancien sélectionneur de la Zambie et de la Côte d’Ivoire. Renard a annoncé son intention de retourner à 55 ans dans le football masculin, et de préférence à la tête d’une sélection.

Certaines fédérations l’ont approché plus ou moins discrètement ces derniers mois. Renard, qui aurait pu effectuer une pige avec la Côte d’Ivoire lors de la dernière CAN, est sous contrat avec la FFF et n’a postulé nulle part. Il avait eu une conversation téléphonique avec Gamal Allam, le président de la fédération égyptienne, qui venait de se séparer du Portugais Rui Vitória après l’élimination des Pharaons lors de la CAN, en huitièmes de finale contre la RD Congo (1-1, 7-8 aux TAB), mais le dirigeant souhaitait que le Français s’installe rapidement au Caire. Une proposition vite écartée par ce dernier en raison de son engagement contractuel avec la FFF, et Allam a finalement engagé Hossam Hassan. L’Algérie s’était également renseignée, avant de jeter son dévolu sur le Croato-Bosno-Suisse Vladimir Petković. Mais d’autres destinations possibles existent.…

Par Alexis Billebault pour SOFOOT.com