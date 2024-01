Que peut faire un joueur victime de racisme ?

Samedi dernier, Mike Maignan a de nouveau été victime de racisme sur le terrain de l’Udinese. Un cas loin d’être isolé, aussi bien en Italie qu'ailleurs. Une question revient toujours : que peut faire un joueur lorsqu’il subit du racisme ou de la discrimination ? Éléments de réponse.

Samuel Eto’o, Mario Balotelli, Ryad Boudebouz, Dani Alves, Kalidou Koulibaly, Romelu Lukaku, Mouctar Diakhaby, Bukayo Saka, Mike Maignan, pour ne citer qu’eux. Les années passent et malgré les nombreuses campagnes « No To Racism » , les cas de racisme ou de discrimination dans les stades (et sur les réseaux sociaux) sont toujours omniprésents. Face à ce fléau, les victimes se retrouvent souvent désarmées, isolées et dans l’incapacité de réagir. Comment faire pour avancer sur ce sujet ? Quelles solutions pour ne pas faire en sorte que cela devienne une habitude dans les stades ? On a réfléchi à la question avec Momo Sissoko, ancien joueur de la Juventus et du PSG, entre autres, qui souhaite quand même poser qu’ « on ne peut pas comprendre tant que l’on n’a pas vécu la chose ».

Avertir une première fois l’arbitre

Le phénomène concerne le foot professionnel comme amateur. Le racisme peut exister sur tous les terrains, il n’y a pas d’exception. Pour la personne qui en est victime, il n’est pas toujours simple de savoir comment réagir, chacun le vit et l’encaisse à sa manière. La première des choses à faire est de « prévenir l’arbitre sans avoir honte et de lui expliquer les faits » , estime l’ancien Sissoko, qui concède que cette étape est loin d’être évidente pour un joueur. Il y a la peur d’être perçu comme une victime, la peur de la réaction des coéquipiers ou du public, la peur aussi que la situation empire. Comme le prévoit le règlement de l’UEFA (appliqué dans toutes les fédérations européennes) et plus précisément la Loi du jeu n° 5, lorsqu’un joueur signale à l’arbitre des actes discriminatoires, ce dernier est dans l’obligation d’alerter le délégué de la rencontre. Le speaker doit alors faire une première annonce au micro, dans la langue des deux équipes pour demander au public de « cesser immédiatement ces comportements racistes » . Si les cris, insultes ou chants persistent, le match doit être interrompu. Le week-end dernier, Mike Maignan a choisi de prendre les choses en mains et de frapper fort en quittant la pelouse, ce qui a provoqué l’interruption de la rencontre.…

