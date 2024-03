Que font les entraîneurs pendant l’échauffement de leurs joueurs ?

Que font les entraîneurs pendant l’échauffement de leurs joueurs ? Réponse : ils sont très souvent seuls, en proie à un stress lié à l’approche d’une rencontre sur laquelle ils n’ont plus aucune prise. Mais comment transforment-ils ce moment nerveusement désagréable en moment vivable ?

Chacun sa propre histoire. Il y a ce supporter qui s’est construit un rituel avant chaque match à domicile de son équipe : retrouvailles avec son groupe de potes de toujours au bar du coin, petit sandwich attrapé au vol sur la route du stade, discussions pour refaire le monde et se vider l’esprit après une semaine passée la tête dans un entrepôt ou au milieu d’un bureau aux murs décorés par le seul calendrier des pompiers. Il y a cet autre qui, en avant-match, préfère ouvrir des canettes sur le capot de sa Renault Clio, là où une fan, elle, ira plutôt tuer le stress de la rencontre à venir en décryptant la compo qui vient de tomber, entourée de ses compagnons de tribune habituels. Au même moment, il y a ce joueur qui veut s’isoler en écoutant de la musique envoyée pleine balle dans son casque pendant que deux de ses coéquipiers tuent le temps en s’échangeant des passes, histoire de répéter les gammes et de faire monter le rythme. Le stade se remplit, le cirque se met en branle, mais à cet instant, alors que l’échauffement démarre pour les différents acteurs, une personne est seule et tourne, le plus souvent, en rond tel un poisson rouge dans son bocal : l’entraîneur principal.

À une époque, je fumais et j’avais tendance à beaucoup fumer pendant l’échauffement. Pour tuer le temps, c’était donc souvent le même réflexe : téléphone, cigarettes, café……

Par Maxime Brigand et Enzo Leanni pour SOFOOT.com