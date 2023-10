Quatre jeunes du Real Madrid inculpés pour diffusion de pédopornographie

En septembre, quatre jeunes du Real Madrid, trois évoluant en U19 et un en équipe C, ont été inculpés dans une affaire de diffusion de contenu à caractère sexuel sans le consentement des personnes concernées. Au cours du mois de juin, les joueurs en question se trouvaient dans les îles Canaries, où trois d’entre eux ont eu des rapports sexuels avec une femme majeure et une mineure, qu’ils ont filmé sans leur accord. Les deux femmes ont demandé la suppression du contenu en réalisant ce qu’il s’était passé, mais les vidéos avaient déjà été envoyées à d’autres personnes. Elles ne s’en sont rendues compte que des semaines plus tard, lorsque la vidéo a été montrée au copain de la mineure.

La mère a porté plainte en septembre, et l’enquête suit depuis son cours. La charge de pédopornographie est désormais retenue contre les quatre joueurs selon Cadena SER , et la condamnation pourrait aller jusqu’à cinq ans de prison. Selon Sofia (prénom modifié), qui est la deuxième femme concernée par l’incident, le quatrième joueur n’a pas participé à la diffusion du contenu ni à l’enregistrement de celui-ci, mais il est pour l’heure également inculpé par les forces de l’ordre.…

CD pour SOFOOT.com