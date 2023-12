information fournie par So Foot • 07/12/2023 à 15:43

Quatre années de vacances pour Paul Pogba ?

La descente aux enfers continue.

Le parquet national antidopage italien a requis une suspension de quatre ans contre Paul Pogba ; une information rapportée par La Gazzetta dello Sport et confirmée par l’AFP. Pogba avait été testé positif à la testostérone synthétique par un laboratoire antidopage de Rome, le 20 août dernier à la suite d’un match Udinese-Juve. Le parquet national antidopage demande une sanction lourde de conséquence, puisque ce serait presque une fin de carrière pour l’international français, aujourd’hui âgé de 30 ans. Le joueur racontait d’ailleurs à Al Jazeera, en septembre, avoir déjà pensé à raccrocher les crampons après voir été victime de tentatives d’extorsion : « Parfois, j’étais juste seul en train de penser : “Je ne veux plus avoir d’argent. Je ne veux plus jouer. Je veux juste être avec des gens normaux, pour qu’ils m’aiment pour moi, pas pour la gloire, pas pour l’argent.” » …

JBC pour SOFOOT.com