Quand un joueur guinéen estime que « l’équipe gambienne est nulle »

Au moins, c’est honnête.

Victorieuse de la Gambie (1-0) ce vendredi pour son deuxième match dans cette CAN 2023, la Guinée a mis du temps avant de trouver la faille. Toutefois, lorsqu’un journaliste demande, en zone mixte, à Aguibou Camara si les Gambiens avaient résisté plus longtemps que prévu, l’unique buteur de la partie est catégorique : « Bah non, ils sont nuls » . Le joueur de l’Olympiakos insiste même trois fois sur ce point et balance que « l’équipe gambienne est nulle » .…

LT pour SOFOOT.com