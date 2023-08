Quand un joueur de D3 se fait passer pour un joueur de N3 pour signer en R3

Qui ne tente rien n’a rien.

Ne cherchez pas plus loin, l’histoire du week-end a été révélée par Le Courrier de la Mayenne . L’été n’est pas encore terminé et les clubs amateurs peaufinent leurs effectifs pour la saison à venir. Un club d’Ille-et-Vilaine évoluant en Régional 3 (dont le nom n’a pas été révélé) pensait faire un gros coup en signant un joueur habitué aux joutes de National 3. C’est en tout cas ce que l’individu en question (son identité n’a pas été dévoilée non plus) n’a pas hésité à clamer haut et fort au moment d’aller rencontrer le président et l’entraîneur du club de R3. Le joueur a même envoyé une photo de lui au sein de l’équipe première de l’US Changé, évoluant bien en N3. Sauf qu’il s’agissait d’un montage, et que l’homme, qui joue bien à Changé, évolue en fait avec le pôle loisirs… en troisième division de district.…

AL pour SOFOOT.com