Quand Travis Scott sort un clip à l’Allianz Riviera

C’est donc ça le multivers ?

Une image vaut mille mots. Ce vendredi, la star américaine du hip-hop Travis Scott a dévoilé une grosse collaboration avec The Weeknd et Bad Bunny. Et pour tourner le clip du nouveau single « K-POP » , Cactus Jack a décidé de ni plus ni moins privatiser le stade de l’OGC Nice. Des roues arrières autour de l’enceinte du Gym, à quelques mètres du banc de touche de Francesco Farioli, avant de finir dans les plus belles maisons et villas de la Côte d’Azur… un clip bien hypé Summer 2023.…

MD pour SOFOOT.com