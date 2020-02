Quand Poutine s'essaie au bain de foule?

La scène est inédite. Vladimir Poutine sort du cimetière de Saint-Pétersbourg. Il vient de déposer une couronne de fleurs sur la tombe de son ex-mentor et ancien maire de la ville Anatoly Sobtchak. À cet instant, une habitante emmitouflée dans une veste l'interpelle. « S'il vous plaît, dites-moi s'il est possible de vivre avec 10 800 roubles (152 euros) par mois ? » Poutine s'approche et lui dit à voix basse : « Je pense que c'est très difficile. » La femme poursuit : « J'imagine que votre salaire est aux alentours de 800 000 roubles. » « Oui, mais d'autres dans le pays gagnent davantage. Le président n'a pas le salaire le plus élevé », répond-il. « Vous savez combien ça coûte d'aller faire les courses une fois par jour ? »Désarçonné, Poutine évoque alors l'existence d'un revenu minimum. « Seulement 1 000 roubles et même 3 000 pour les mères qui élèvent des enfants », lui rappelle la femme. « Je comprends, voilà pourquoi nous avons un programme de soutien aux familles, plaide le président. Vous avez raison, nous avons encore beaucoup de problèmes sociaux. » Son interlocutrice insiste. « Mais pourquoi vous ne les réglez pas ? » « Nous sommes en train de les régler, ne désespérez pas. »Lire aussi « Poutine adore prendre l'opinion à contre-pied »L'échange a duré trois minutes, mais il contraste avec les questions calibrées auxquelles Poutine fait face lors de sa « Ligne directe » le...