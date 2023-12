« Quand on mange autant de merde, il ne faut pas oublier », rappelle Gattuso

Pour la poésie, repassez plus tard.

Galvanisé par une large victoire 3-0 contre l’Olympique lyonnais ce mercredi au Vélodrome, l’entraîneur de l’OM Gennaro Gattuso s’est présenté en conférence de presse avec un langage fleuri : « On est très content de ces trois victoires. Ça nous permet de respirer mais on n’a encore rien fait. On sort d’une période toute sauf positive, ce ne fut pas facile. Mais c’est ce que j’ai dit à l’équipe – je ne sais pas si je peux le dire – mais quand on mange autant de merde, il ne faut pas oublier. Maintenant on remonte au classement. » …

AEC pour SOFOOT.com