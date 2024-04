Quand Neymar frappait ses coéquipiers

Neymar le footballeur, le joueur de poker, le bringueur et maintenant, Neymar le bagarreur.

L’aventure entre le PSG et la star auriverde s’est mal terminée, c’est un euphémisme. Parti du côté de Al-Hilal l’été dernier, le Ney n’a pas laissé une bonne impression sur la fin de ses six ans passés dans la capitale. Dans un long récit qui raconte le déclassement de Neymar au fil des dernières années, France Football fait notamment état d’une étrange attitude envers Ismaël Gharbi durant un entraînement. Alors qu’il se serait accroché avec un adjoint de Christophe Galtier durant une séance, le Brésilien aurait dégagé une certaine nervosité, n’arrivant pas à se calmer. Et le fait est que Neymar a passé ses nerfs sur le pauvre Ismaël Gharbi, âgé de 20 ans aujourd’hui. Ce dernier, coupable de lui avoir chipé le ballon sur un exercice a vite regretté son geste. Citant un témoin de la scène, France Football raconte cette étrange attitude : « Neymar l’a rattrapé pour lui mettre une balayette et un coup dans la tête alors qu’il était au sol. Tout le monde était choqué… Sur la fin, il n’était vraiment pas sympa ».…

JF pour SOFOOT.com