information fournie par So Foot • 18/09/2023 à 21:32

Quand Luis Rubiales était footballeur

Avant de devenir président de la fédération espagnole de football et de s’empêtrer dans un scandale sexiste, Luis Rubiales était un latéral rugueux, parfois même coéquipier de Peguy Luyindula et Olivier Kapo. Souvenirs.

Le recul-frein activé, les fesses bombées en arrière et les appuis pas vraiment solides. Cette position défensive visible chaque dimanche matin, l’Espagne a pu la déguster 90 minutes durant, un après-midi du 29 avril 2007 au Camp Nou. L’artiste se nomme alors Luis Rubiales, 30 ans et vétéran de Levante, mis au supplice par les rotules encore fraîches de Lionel Messi, 19 ans et auteur de son slalom légendaire une semaine auparavant face à Getafe. Baladé dans tous les sens par La Pulga , le Rubiales déjà chauve achève alors une carrière de joueur écrite dans un relatif anonymat.

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com