Quand le frère de Doku choque tout le monde par son talent

C’est de famille.

Le talent. En tout cas, c’est le constat que tout amoureux du dribble bien trempé peut tenir après cette séquence. On y voit le frère aîné de Jérémy Doku, Jefferson, éliminer un joueur d’une sorte de talonnade et d’un petit pont. Les autres footballeurs présents au five ce jour-là s’arrêtent de jouer après ce geste, jusqu’à tomber par terre. S’il est actuel agent du feu follet belge de Manchester City, Jefferson Doku a porté les couleurs de nombreux clubs en Belgique comme le Tubantia Borgerhout, le Royal Antwerp FC et le K Beerschot VA. Il a toutefois dû mettre fin à sa carrière très tôt suite à de nombreuses blessures.…

MD pour SOFOOT.com