Jean-Luc Mélenchon en septembre 2019. © LIONEL BONAVENTURE / AFP

« Tu hors de ma vue ! Va voir ton Parcoursup. » S'il voulait s'adresser aux jeunes, Jean-Luc Mélenchon pouvait difficilement faire mieux. Le leader de La France insoumise a publié mercredi 8 juillet son premier post sur le réseau social TikTok, dont le principe consiste à enregistrer de courtes vidéos de quelques secondes. Dans cette vidéo, il en profite pour s'en prendre à Emmanuel Macron, en citant notamment les paroles du tube « Anissa » (« Tu hors de ma vue »), de Wejdene, jeune chanteuse qui s'est fait connaître grâce à TikTok, justement.

« Il t'appelle pour ton bac, toi tu parles à Macron ? Mais moi je m'appelle Mélenchon. Tu hors de ma vue ! Va voir ton Parcoursup ! » lance le député des Bouches-du-Rhône. Le timing et la plateforme n'ont pas été choisis au hasard par Jean-Luc Mélechon. La veille, Emmanuel Macron avait lui aussi publié une première vidéo sur TikToK pour féliciter les nouveaux bacheliers. « Si vous venez d'avoir votre bac, ce message est pour vous. C'est pour vous dire bravo, félicitations. C'est le fruit de votre travail, de votre engagement, alors maintenant, fêtez-le, profitez-en ! » a déclaré le président de la République, rappelant « l'année hors norme » que venaient de passer les futurs ex-lycéens, « celle de l'épidémie, des semaines passées chez soi où on vous a privés de fréquenter vos amis et

