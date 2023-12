Quand Jean-Louis Leca escaladait un sapin dans Lille

Vous reprendrez bien une anecdote de Noël ?

Dans un entretien accordé à La Voix du Nord , Nicolas Penneteau est revenu sur son immense carrière, du haut de ses 711 matchs professionnels entre Valenciennes, Bastia, Charleroi et Reims. Le natif de Marseille a notamment raconté un moment partagé avec Jean-Louis Leca lorsqu’ils étaient tous les deux gardiens du VAFC entre 2008 et 2013 : « Avec Jean-Louis, une fois, nous sommes sortis après un match. (…) Nous étions allés à Lille, c’était la période des fêtes, et au retour, il y avait un grand sapin place de l’hôtel de ville. Jean-Louis me dit : « Arrête-toi, je vais monter en haut du sapin … ». Il était 2 ou 3 h du matin. » …

LP pour SOFOOT.com