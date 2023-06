Quand Inzaghi et Guardiola s’affrontaient sur les pelouses italiennes

Au début des années 2000, Pep Guardiola quitte le FC Barcelone et s'engage avec Brescia. Et même si son aventure sera tronquée par les suspensions et les blessures, Pep aura le temps de croiser la route de Simone Inzaghi, alors attaquant de la Lazio. Et ce 21 ans avant de se retrouver en finale de Ligue des champions.

Certains matchs anodins prennent parfois une toute autre dimension des années plus tard. Comme ce Caen-Le Havre de septembre 2013, où s’étaient affrontés, en Ligue 2, N’Golo Kanté et Riyad Mahrez. Huit ans plus tard, les deux hommes s’étaient retrouvés en finale de Ligue des champions (Chelsea-Manchester City), donnant à ce derby normand de 2013 une toute autre allure. Et pour rester dans la thématique de la finale de Ligue des champions, celle de cette saison 2022-23 va mettre aux prises deux coachs qui vont croiser le fer pour la première fois : Simone Inzaghi et Pep Guardiola. Ou du moins, pour la première fois sur un banc de touche. Car Inzaghi Jr et Guardiola se sont déjà affrontés. C’était dans une autre vie, il y a 21 ans.

Inzaghi-Guardiola, mais aussi Baggio, Toni et Crespo

Ce 4 novembre 2021, la Lazio reçoit Brescia au stadio Olimpico. Sur la pelouse, côté Lazio, un jeune Simone Inzaghi, alors âgé de 25 ans. Dans le camp d’en face, au milieu de terrain, le trentenaire Pep Guardiola, venu tenter l’expérience italienne après plus de quinze années passées en Catalogne. Né à Santpedor, en banlieue de Barcelone, Josep Guardiola i Sala a intégré dès 1984 la Masia du Barça. Il y a gravi les échelons, passant par le Barça C et le Barça B, avant d’intégrer l’équipe première en 1990. Pendant onze ans, il sera le phare de l’équipe blaugrana au milieu de terrain, remportant, entre autres, six championnats d’Espagne, une Ligue des champions et une Coupe des Coupes. Le 11 avril 2001, après une année émaillée par les blessures, il décide de quitter Barcelone et d’aller chercher un nouveau challenge en Italie. Son point de chute s’appelle Brescia, dont l’entraîneur, Carlo Mazzone, est l’un des plus emblématiques de la Botte. Surtout, dans cette équipe de Brescia joue un certain Roberto Baggio.…

Par Eric Maggiori pour SOFOOT.com