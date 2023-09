information fournie par So Foot • 24/09/2023 à 20:17

Quand Hoarau interprète une musique en hommage à Paris avant le Classique

« Bonjour Madame, Bonjour Madame… »

La musique « Paname » de Guillaume Hoarau, est disponible sur toutes les plateformes depuis le mois de septembre 2020. Avec ce titre, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain « se présente à son public en tant qu’artiste et rend hommage à Paris, ville qui tient une place particulière dans son cœur et à ses années au club de la capitale » , peut-on lire dans la présentation officielle de cette œuvre. Mais jamais, il ne l’avait interprété au Parc des Princes. Invité à lancer la soirée sur le plateau de PSG TV aux côtés de Pauleta et d’Ambre Godillon, Hoarau a pris sa guitare, s’est avancé devant le virage Auteuil, est donné un peu de force à son équipe de toujours… avant d’être coupé par la bronca pour l’entrée des gardiens marseillais.…

MD pour SOFOOT.com