Qualifications à l'Euro : Francesco Acerbi met la pression sur sa sélection

Le taulier a parlé.

Joueur important de l’équipe d’Italie depuis 2019, Francesco Acerbi a passé un sacré message d’avertissement à ses coéquipiers de sélection, après le match face à l’Angleterre perdu à Wembley (3-1) : « Nous sommes plus forts que l’Ukraine, que la Macédoine. Je pense, et je suis sûr, qu’il n’y a pas de problème. Il ne doit pas y avoir, sinon nous devrons changer de travail. » Après avoir manqué deux Coupe du monde consécutives, l’Italie (troisième de son groupe de qualif’ derrière l’Ukraine, avec un match en moins certes) ne peut pas rater une nouvelle grande compétition, dont elle est tenante du titre qui plus est. Rappelons, tout de même, que la Macédoine du Nord, sur les trois dernières confrontations contre l’l’Italie, l’a battu une fois (1-0 en barrages pour la Coupe du monde 2022) et tenu en échec deux fois (1-1, en qualifications pour le Mondial 2018 et au match aller de ces éliminatoires pour l’Euro 2024).…

JF pour SOFOOT.com