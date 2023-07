Qu'est-ce que Maradona a de théâtral ?

Diego Armando MARADONA - 29.06.1986 - Allemagne / Argentine - Coupe du Monde 1986 - Mexico

Le D10S est mis à l'honneur dans une pièce de théâtre présentée au festival off d'Avignon à partir de ce vendredi. Qui d'autre que lui ?

La scène prend aux tripes autant qu’elle inspire la pitié. On y voit une gloire déchue, en surpoids, ravagée par la vie, presque perdue, interpréter un hymne – vibrant – à son nom, dans une salle miteuse de Buenos Aires qui chavire et reprend en chœur ce refrain culte, signé Rodrigo Bueno. Le bonhomme qui se tient tant bien que mal face au micro s’appelle Diego Maradona. Et il offre ce jour-là avec « La Mano de Dios », entouré de ses proches, un instant de grâce à la caméra d’Emir Kusturica. La séquence clôturera le documentaire réalisé par le second autour de la vie du premier ( Maradona par Kusturica , 2008) et n’a pas pris une ride aujourd’hui. Elle est également le point de départ du projet de Barthélémy Fortier et Hugo Randrianatoavina qui, deux ans et demi après la mort du Pibe de Oro , présentent en ce mois de juillet au festival d’Avignon une pièce de théâtre ( Diego ) au-dessus de laquelle la figure de l’idole argentine plane tout du long, à défaut d’être à proprement parler incarnée au sein de l’œuvre.

<iframe loading="lazy" title="Dernier hommage à Diego Maradona en musique" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/CSM4_ImRZW8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>…

Diego (1h10), de Barthélémy Fortier avec Hugo Randrianatoavina, du 7 au 25 juillet à 16h45 au théâtre Avignon-Reine Blanche

Par Jérémie Baron, à Saint-Mandé pour SOFOOT.com