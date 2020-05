Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Qatar Airways va supprimer de nombreux postes Reuters • 05/05/2020 à 22:51









QATAR AIRWAYS VA SUPPRIMER DE NOMBREUX POSTES DUBAI (Reuters) - Qatar Airways va supprimer un nombre "significatif" de postes en raison des répercussions de l'épidémie de coronavirus sur son activité et le personnel navigant a été informé qu'il devait s'attendre à des licenciements, montre une note interne que Reuters a pu consulter. La compagnie aérienne a prévenu en mars qu'elle brûlait tant de trésorerie qu'elle devrait solliciter l'aide gouvernementale. "Nous devons affronter un nouveau contexte, avec de nombreuses frontières fermées qui nous conduisent à supprimer des liaisons et à clouer nos avions au sol sans perspective immédiate d'amélioration", a écrit dans la note le directeur général de la compagnie. Le document ne précise pas combien de postes sont concernés. (Alexander Cornwell; version française Nicolas Delame)

