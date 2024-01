Publicis va investir 300 millions d'euros sur trois ans pour sa stratégie en matière d'IA

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le géant français de la publicité Publicis va investir 300 millions d'euros sur trois ans pour sa stratégie en matière d'intelligence artificielle (IA), afin de mettre cette technologie "au coeur" de ses activités et en tirer "le meilleur parti" pour ses clients, a-t-il annoncé jeudi.

Pour la seule année 2024, Publics prévoit un investissement de 100 millions d'euros, "dont 50% dédiés à la formation et au recrutement des équipes, et 50% à la technologie, via l'achat de licences, de logiciels informatiques et d'infrastructures cloud (informatique dématérialisé)", est-il indiqué dans un communiqué.

Cet investissement cette année sera financé "intégralement" par des "économies réalisées en interne". Il "n'aura donc pas d'impact sur la marge opérationnelle du groupe en 2024" mais sera "légèrement contributif à celle de 2025", a ajouté le groupe.

Chantre de la transformation numérique avec sa propre plateforme de mise en relation de ses collaborateurs baptisée Marcel, sa plateforme de traitement des données Epsilon et son activité de conseil technologique Sapient, Publicis revendique avoir mis l'IA "au coeur" de son organisation "depuis 2018", bien avant l'émergence de ChatGPT, symbole des programmes d'IA générative qui se sont multipliés depuis fin 2022.

"Puisque nous avons commencé très tôt, nous sommes devenus très tôt très sérieux sur le sujet", a souligné lors d'une conférence téléphonique Arthur Sadoun, président du directoire de Publicis, rappelant que son groupe avait investi "8 milliards d'euros" ces huit dernières années dans les acquisitions d'Epsilon et Sapient.

"C'est ça qui nous donne cette longueur d'avance aujourd'hui" car "l'IA, dans une entreprise qui n'est pas adaptée, cela ne sert à rien", a-t-il ajouté, citant comme "avantages compétitifs" de son groupe, face à la concurrence, la propriété de ses données "à grande échelle" ou encore la présence de 45.000 ingénieurs et analystes de données en son sein.

Concrètement, l'ensemble des données "propriétaires" du groupe sera regroupé sous une seule entité baptisé "CoreAI", dont les capacités seront "progressivement" déployées "au cours du premier semestre 2024", avec la présentation de ses premières fonctionnalités en mai lors du salon VivaTech à Paris.

Avant la publication de l'ensemble de ses résultats le 8 février, Publicis a annoncé que sa croissance organique sur l'année 2023 a été de 6,3%, une performance "au-dessus de la fourchette cible de +5,5% à +6% qui avait été revue à la hausse en octobre", a-t-il indiqué.