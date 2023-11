PSV-Lens : Wahi aligné en pointe, la paire Mendy-Abdul Samed de retour au milieu

On ne change pas une équipe qui bat Arsenal.

Franck Haise avait quelque peu fait tourner son effectif le week-end dernier à Lorient, sans grand succès, mais il a décidé de revenir à une recette qui a déjà fait ses preuves – contre les Gunners notamment – pour ce choc en Ligue des champions ce mercredi soir face au PSV. Sans grande surprise, Elye Wahi fait son retour sur le front de l’attaque lensoise, et il sera épaulé par Adrien Thomasson et Florian Sotoca. L’interrogation était plutôt au milieu, où Andy Diouf a gratté pas mal de minutes ces derniers temps. Ce sera finalement le duo Nampalys Mendy et Salis Abdul Samed, le plus souvent aligné jusqu’à maintenant en C1, qui ira au combat.…

AL pour SOFOOT.com