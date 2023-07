PSG : Xavi Simons, retour à la case départ ?

34 Xavi SIMONS (psg) during the Ligue 1 Uber Eats match between Montpellier and Paris at Stade de la Mosson on May 14, 2022 in Montpellier, France. (Photo by Alexandre Dimou/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon sport

Un an après avoir quitté Paris pour aller prendre son envol à Eindhoven, Xavi Simons est de retour dans la capitale française. Pour s'imposer dans le pléthorique effectif des Rouge et Bleu cette fois ? Rien n'est moins sûr.

L’histoire n’était donc pas finie. Débarqué à Paris en 2019 avec l’espoir d’y opérer sa transition vers le monde professionnel, celui qui était alors un wonderkid déjà très prisé des marques et des réseaux sociaux n’avait pas réussi à s’imposer sous les ordres de Mauricio Pochettino. Neuf petites apparitions en 2021-2022 et puis s’en va. À peine un an plus tard, revoilà pourtant Xavi Simons au PSG, pour un chapitre 2 nettement plus prometteur ? Il faudra probablement attendre un peu avant d’avoir la réponse, l’ancien barcelonais se dirigeant plutôt vers un prêt cette saison avant, pourquoi pas, d’enfin briller au pied de la Tour Eiffel.

L’occasion qui fait le larron

Que doit faire un club de football lorsqu’il a l’opportunité de recruter pour seulement six millions d’euros un grand espoir du football néerlandais de 20 ans, meilleur joueur et co-meilleur buteur d’Eredivisie, et qui en plus connaît déjà la maison ? À ce prix-là, l’équation est plutôt simple : il s’attèle à convaincre l’intéressé qu’un avenir peut finalement se dessiner dans un club qu’il avait décidé de quitter un an plus tôt, ne serait-ce que pour s’assurer que personne d’autre ne mette le grappin dessus. C’est exactement ce que vient de faire le Paris Saint-Germain avec Xavi Simons. Au moment de perdre son milieu offensif, décidé à partir chercher du temps de jeu ailleurs à l’été 2022, les champions de France étaient parvenus à glisser une clause de rachat qui leur permet aujourd’hui de le faire revenir. Mais dans quel but ?…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com