information fournie par So Foot • 16/07/2023 à 15:58

PSG : Xavi Simons prêté à Leipzig ?

Tout s’accélère dans le dossier Xavi Simons.

Étincelant avec le PSV Eindhoven la saison dernière (22 buts et 12 passes décisives), l’international néerlandais avait, a priori, deux options face à lui : rester chez les Lampen ou revenir à Paris, qui disposait d’une clause de rachat fixée à six millions d’euros. Cette clause, le PSG a décidé de la payer, comme cela a été annoncé plus tôt ce dimanche. Néanmoins, le talentueux milieu offensif – qui s’apprête à signer un contrat de quatre ans – risque de ne pas s’éterniser dans la capitale.…

RB pour SOFOOT.com