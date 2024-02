PSG-Real Sociedad : le festival de calme

Sous l'impulsion de Luis Enrique, le PSG veut aborder son huitième de finale aller de Ligue des champions contre la Real Sociedad avec calme et tranquillité.

Voilà venu le moment, comme chaque année depuis plus d’une décennie de l’ère QSI, de mettre toutes les certitudes et les doutes à la poubelle pour laisser deux matchs – ou un peu plus dans le meilleur des cas – décider de la réussite ou non de la saison du Paris Saint-Germain. Comme l’an dernier, le premier se jouera le jour de la Saint-Valentin, ce mercredi soir, au Parc des Princes. Il n’y avait pas vraiment eu de match, ni même de scénario rocambolesque trois semaines plus tard contre le Bayern Munich, qui avait montré la porte au PSG de Christophe Galtier, à « son maximum » à l’époque, selon les mots de Kylian Mbappé. Ce sera un autre Paris, celui de Luis Enrique, et une autre histoire contre la Real Sociedad, qui se présente peut-être comme l’adversaire le moins réputé rencontré par le club de la capitale en huitièmes de finale de la Ligue des champions depuis le Bayer Leverkusen. C’était en 2014, il y a dix ans (depuis, les tirages ont offert le Barça, le Real Madrid et Chelsea à deux reprises, ainsi que le Bayern, Dortmund et Manchester United).

Le PSG n’a plus dépassé ce stade de la compétition depuis 2021, ce qui ne remonte pas à si loin, mais il n’a atteint les quarts de finale que deux fois sur les sept dernières éditions. C’est peu pour un club aussi puissant financièrement, capable de claquer près de 100 millions d’euros pour attirer Randal Kolo Muani l’été dernier ou d’offrir des salaires défiant toute concurrence au niveau européen. Le champion de France en titre ne peut pas se cacher derrière une supposée malédiction ou un mauvais tirage, cette fois, puisqu’il a sans doute hérité du meilleur possible en décembre dernier, en tout cas sur le papier. La Real Sociedad n’appartient pas au même monde, c’est un autre football, un autre modèle et une expérience minuscule sur la scène continentale. Les Txuri-urdinak n’ont pointé le bout de leur nez en Ligue des champions que trois fois dans leur histoire, leur meilleur parcours étant un huitième de finale perdu contre l’OL en 2004, un temps où Xabi Alonso portait cette tunique basque, Raynald Denoueix faisait des merveilles sur le banc de la Real, et le PSG ne jouait pas de Coupe d’Europe.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com