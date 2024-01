PSG, Neymar et Darmanin : ce qu’il faut retenir

Pour éviter de payer des taxes supplémentaires au transfert de Neymar en 2017, le PSG a dû contourner les règles et profiter de l'appui de Gérald Darmanin, alors ministre des Comptes publics. Huit ans après, la mise en examen d'un ancien membre du club entraîne une valse de révélations gênantes au niveau sportif et politique.

1. Le transfert de Neymar est bien le casse du siècle

Teint hâlé, sourire colgate et cérémonie de vigueur, quelques mois après avoir fait pleurer le Paris Saint-Germain à Barcelone, Neymar affiche sa fierté de rejoindre la capitale française au cours de l’été 2017. À 25 ans (oui, oui), il a tout pour devenir le meilleur joueur du monde, prendre la succession de Messi et Ronaldo, mais surtout inscrire le nom de son nouveau club sur le trophée de la Ligue des champions qu’il a déjà remporté en Catalogne. Le PSG a déboursé 222 millions d’euros pour s’offrir les services du Brésilien, presque rien pour atteindre son objectif et se venger du pseudo-rival barcelonais. Surtout que la somme aurait pu être bien plus élevée sans une « légère » ristourne de la part de l’administration française à propos des taxes. Celles-ci devaient coûter entre 67 et 224 millions d’euros, d’après les révélations de Mediapart , mais seront réduites à néant par un jeu dangereux visant à établir le véritable casse du 21 e siècle.

2. Gérald Darmanin a fait une sacrée faveur au PSG

Il fallait s’entourer des meilleurs pour mener à bien ce hold-up. On retrouve au sein de cette troupe Gérald Darmanin, alors ministre de l’Action et des Comptes publics. Sollicité par Jean-Martial Ribes, directeur de la communication du club jusqu’en 2022 et mis en examen en décembre dernier, l’ancien maire de Tourcoing et son cabinet doivent trouver l’astuce qui éviterait au PSG de payer ces lourdes taxes en marge du transfert de Neymar. Alors que le temps presse et que Gerard Piqué met la pression avec son message « Se queda » qui vieillira mal, un « mémo ultra confidentiel » circule entre le ministère et les bureaux du Paris Saint-Germain. « Dans ce document, il est demandé que le financement de la clause de buy-out par le PSG ne soit pas assujettie aux cotisations de sécurité sociale française et ne supporte pas l’impôt sur le revenu » , indiquent les policiers dans le rapport publié par Libération . En somme, d’un point de vue fiscal, l’administration considè

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com