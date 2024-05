PSG, Manchester United, Leverkusen : un week-end de coupe

La fin de saison est souvent synonyme de larmes, d’adieux, de relégation, de buts du maintien à la dernière seconde et surtout de finale de Coupe. Et ce week-end n’a pas échappé à la règle, puisqu’il y a eu de tout ça.

Le record du week-end

Deuxième club français le plus titré, l’Olympique de Marseille a remporté 28 trophées majeurs (en comptant la D2 en 1995 et la Coupe Intertoto en 2005) depuis 1932 et le lancement du championnat de France. Arrivé au Paris Saint-Germain en 2013, Marquinhos en est désormais à 30 trophées remportés avec le club parisien après la victoire du PSG en Coupe de France face à l’Olympique lyonnais (2-1) qui, lui, compte 25 titres majeurs dans son histoire. Le défenseur brésilien, qui est déjà devenu le joueur le plus capé de l’histoire du PSG plus tôt dans la saison, égale ainsi le record de Marco Verratti qui a, lui aussi, gagné 30 titres avec Paris. Mais Marqui – qui devrait dépasser Verratti l’an prochain – peut tout de même se targuer d’être, avec 7 trophées, le joueur le plus titré de l’histoire de la Coupe de France. Et ça, ce n’est pas Kylian Mbappé, qui a joué son dernier match avec Paris, qui va lui enlever. Malheureusement pour l’OM, la Coupe Gambardella remportée en lever de rideau face à Nancy ne compte pas dans le classement des trophées.

Le dindon de la farce du week-end

En s’imposant à Brentford lors de la dernière journée de Premier League (2-4), Newcastle pouvait avoir le sourire : en finissant à la 7 e place, les Magpies se qualifiaient pour les barrages de la Ligue Europa Conférence. Moins bien que la Ligue des champions qu’ils disputaient cette année, mais toujours mieux que rien. Oui mais voilà, cette qualification n’était pas encore automatique puisqu’il fallait que Manchester City remporte la FA Cup contre Manchester United qui a fini la saison à la 8 e place de Premier League. Newcastle avait de quoi être serein, les Red Devils – qui ont mangé 3-0 et 3-1 contre City cette saison en championnat – s’étaient inclinés en finale l’an dernier face à leur grand rival. Sauf que parfois, les miracles existent, et contre toute attente, Man U a remporté la 13 e FA CUP de son histoire et permis aux potes de Bruno Fernandes de se qualifier pour la Ligue Europa, reléguant ainsi Chelsea (6 e de PL) en C4 et Newcastle hors de l’Europe.…

Par Steven Oliveira pour SOFOOT.com