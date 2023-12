PSG : l’hiver au chaud, en attendant le printemps

Plombé par un secteur offensif une nouvelle fois inefficace à Dortmund, le PSG a pu compter sur la victoire inespérée de Milan à Newcastle pour valider sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. L’essentiel est sauf, pour l’instant.

Plongez-vous trente secondes dans la tête d’un voisin de supporters du Paris Saint-Germain. Pendant toute une soirée, un mercredi en pleine semaine, cette pauvre âme a entendu crier pendant près d’une heure trente de l’autre côté du mur. Florilège : « Mais c’est pas possible ! » , « Mets-là ! » , « Voilà, c’est toujours pareil avec eux ! » , « OUIII » , « Pourquoi il siffle hors-jeu ce c*n là ? » , « On l’a fait ! » Oui, au bout d’une nouvelle longue soirée européenne, le PSG est une nouvelle fois sorti vivant de la phase de poules de la Ligue des champions. Pour la douzième fois de suite, une gargantuesque série en cours pour un club français et même pour n’importe quelle écurie européenne : seuls le Bayern (16) et bien sûr le Real (27) font mieux actuellement sur le Vieux Continent. Comme tous ses prédécesseurs, Luis Enrique a rempli la première partie du contrat. Lui reste maintenant la seconde, la plus pénible : faire grandir son bébé pour les deux mois qui viennent, car à l’heure où tout le monde file se coucher pour attaquer la journée de ce jeudi, le constat est sans appel : en l’état, la suite de l’aventure s’annonce périlleuse pour ce PSG-là.

Attention chantier

Le grossier coup de gueule de Kylian Mbappé, lors des dernières minutes de ce Dortmund-PSG au cours desquelles ses partenaires refusaient de se ruer à l’assaut du but des Borussen , servira peut-être de diversion dans les prochains jours. Il ne convaincra pas en revanche la totalité des observateurs sur le soi-disant “manque d’ambition” du Paris Saint-Germain en Allemagne. Comme face à Newcastle au Parc, le PSG aurait dû plier le Borussia Dortmund en deux et le manque de réalisme de ses attaquants est l’une des raisons qui ont coûté la première place de ce groupe F. Ajouté bien évidemment à son rendement insuffisant loin de la Porte d’Auteuil, à un milieu de terrain qui ne tient pas encore le choc sous la pression, à une défense pas toujours impériale. Tout un tas d’ingrédients qui font le lot d’une équipe en construction, ce qu’est actuellement le PSG.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com