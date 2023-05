PSG, champion peu fier

Auteur d'un match nul à Strasbourg lors de cette 37e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain est officiellement champion de France pour la onzième fois de son histoire. À mi-chemin entre record historique et service minimum pour le club de la capitale, qui a vécu une saison éprouvante.

Ce nul à Strasbourg, pas foufou pour le PSG de Christophe Galtier, est donc le bon. Une semaine avant le baisser de rideau, les joueurs de la capitale sont définitivement hors de portée de leur dauphin lensois. La saison est pourtant difficile à analyser pour les Rouge et Bleu. Tout d’abord, il y a les chiffres : Paris est sacré pour la onzième fois en à peine plus de 50 ans d’existence, un record absolu. Le club est désormais seul recordman au palmarès de chaque trophée que compte le football français (championnat, Coupe de France, Trophée des champions et feu la Coupe de la Ligue). Une campagne de patrons, puisque Kylian Mbappé et ses potes auront passé les 38 journées dans la peau du leader, ce qui n’avait jamais été réalisé auparavant. Tout ça malgré l’année exceptionnelle de Lens, alors que Marseille aura lâché trop de cartouches face aux cadors de Ligue 1. Et puis, il y a la manière dont ce titre a été conquis et ce qu’il laissera à la postérité : pas grand-chose.

Une saison bien morose

Comme de nombreux clubs à travers l’Europe et le monde, le Paris Saint-Germain a vécu une saison coupée en deux, Coupe du monde oblige. Mais probablement nulle part ailleurs qu’au pied de la tour Eiffel le contraste n’aura été aussi fort. Clermont, Montpellier, Toulouse et surtout Lille, les adversaires du mois d’août dernier d’un PSG new look que l’on pensait calibré pour rouler sur le championnat pourront en témoigner. Neymar intenable, Messi enfin décisif, Mbappé égal à lui-même après un – très léger – retard à l’allumage, certaines recrues déjà au diapason, à l’image de Vitinha : le ciel était au bleu dans la capitale. Et puis, tout s’est enrayé au retour du Qatar. La défaite à Lens le 1 er janvier annonçait une nouvelle année de galères. Depuis, il y a eu le naufrage à Monaco, l’énième blessure de Neymar au cœur de l’hiver contre Lille, les prestations plus indigentes les unes que les autres et les affaires qui s’empilent.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com