PSG-Barça : l’ouverture du score de Raphinha, bien aidé par Donnarumma

Gigi des idées de génie.

Très inspiré depuis le début de la rencontre (non), Gianluigi Donnarumma signe encore une prestation d’anthologie en Ligue des champions. Entre plusieurs relancées ratées et sorties hasardeuses, le portier italien du PSG s’est totalement manqué sur un centre du Cubarsi vers Lewandowski. En pleine surface, Raphinha a ensuite pu tranquillement catapulter la gonfle au fond des filets en ouvrant son plat du pied droit, sous la barre. Et voilà le PSG, bousculé et à côté de ses crampons, mené sur sa pelouse par les Catalans.…

AHD pour SOFOOT.com