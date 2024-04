PSG-Barça : des plans et une bataille

Luis Enrique avait un plan, Xavi en avait un autre. Et dans ce duel d’Espagnols, l’entraîneur catalan s’en est le mieux sorti.

« Les deux équipes voudront la possession.» Au détour d’une phrase aussi bateau que fourre-tout, Luis Enrique lançait le duel entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone en quarts de finale de la Ligue des champions. 94 minutes plus tard, seules les statistiques donnaient raison à l’entraîneur parisien (59% de possession en faveur du PSG). Tout l’inverse du scénario de la partie et son résultat final. La faute à un Barça généreux dans l’effort et parvenu à respecter à la lettre le plan de jeu dicté par Xavi, fait de beaucoup d’efficacité.

Car au coup d’envoi, Paris s’est présenté avec le visage d’un audacieux. Pas vraiment ménagé par les absences ou les baisses de forme de certains de ses titulaires (Achraf Hakimi suspendu, Bradley Barcola revenant à peine de blessure), Luis Enrique a choisi d’innover, malgré lui, en alignant Marquinhos dans un rôle de défenseur droit et Marco Asensio en meneur de jeu/avant-centre. L’idée étant de pallier l’absence d’Hakimi pour le premier, et de laisser les couloirs à Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé pour le second. Un « effet de surprise » qui n’aura duré que vingt minutes. Absent des débats, l’Espagnol s’est ainsi retrouvé à décrocher afin de gratter quelques ballons, marchant dès lors dans la zone technique de Lee Kang-in au milieu de terrain. De quoi plomber la distribution vers Dembélé et Mbappé, tous deux extrêmement imprécis et étouffés par les prises à deux des duos Araújo-Koundé et Cubarsí-Cancelo.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com