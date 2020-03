PSA, coronavirus, CO2, Fiat? : les vérités de Carlos Tavares

C'est une marque tricolore au blason redoré. Le groupe PSA a dévoilé la semaine dernière des résultats financiers qui ont agréablement surpris les analystes et l'industrie automobile. La marge opérationnelle a atteint un record de 8,5 % en 2019, malgré une baisse des ventes de voitures de 10 %. Le chiffre d'affaires du constructeur a augmenté de 1 % à 74,7 milliards d'euros et son profit net a bondi de 13 %, à 3,3 milliards, grâce aux réductions de coûts et à l'augmentation du prix des voitures vendues. PSA va même verser une prime d'au moins 4 100 euros à ses salariés. De quoi faire pâlir d'envie son homologue Renault, en difficulté, avec une perte nette de 141 millions d'euros l'année dernière.Derrière le succès de PSA et de ses marques (Peugeot, Citroën, Opel, DS, Vauxhall ), Carlos Tavares, le « psychopathe de la performance » comme il s'est lui-même défini un jour. « On peut se réjouir des résultats spectaculaires du groupe. C'est un petit moment de bonheur à savourer au moins 5 à 10 secondes, sourit le patron de PSA, dans une conversation téléphonique avec Le Point et quelques autres médias. Peugeot a une réussite qui nous réjouit, qui nous honore et nous donne beaucoup de confiance pour l'avenir. Le fait qu'il ait pu gagner trois fois en l'espace de six ans le titre de meilleure voiture de l'année, notamment ce lundi avec la 208, montre que notre triangle produit-ingéniérie-design travaille en très grande...