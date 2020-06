PSA : après la polémique, Hordain accueille les 124 salariés polonais

Ils sont finalement 124 au lieu de 531. Après une semaine de polémique politico-médiatique, l'usine PSA d'Hordain, dans le Nord, accueille ce jeudi 124 employés polonais du constructeur. Nourris et logés près d'Hordain, ils proviennent de l'usine du groupe située à Gliwice, en Pologne.

Les lignes d'assemblage du site, qui fabriquent l'Opel Astra, sont actuellement arrêtées. Car les stocks de ce véhicule sont très importants et amplement suffisants pour un marché automobile européen laminé. Après une dégringolade de 76 % en avril, les immatriculations ont en effet encore chuté de 52 % en mai dans l'Union européenne.

5 % des effectifs, contre 95 % de salariés locaux

Le constructeur français, qui espérait initialement faire venir 531 salariés polonais, a dû céder face à la pression des syndicats et du gouvernement français. Les ministres de l'Économie et du Travail, Bruno Le Maire et Muriel Pénicaud, l'ont prié « d'embaucher en priorité les intérimaires » et de « renoncer » au projet. Carlos Tavares avait accepté après s'être entretenu par téléphone avec Bruno Le Maire. Majoritaire à PSA, le syndicat Force ouvrière s'est félicité du « grand recul de la direction ». « Ce que nous voulons, c'est que nos intérimaires soient pris en priorité et c'est ce qui a été fait », a expliqué Frédéric Jarosset, délégué FO à Hordain.

