Provence-Alpes-Côte d'Azur mobilise 3,5 millions d'euros pour la cybersécurité des PME

Le président de la région PACA, Renaud Muselier, à Crespin, le 23 novembre 2023. ( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca) a voté vendredi la mobilisation de 3,5 millions d'euros pour aider les petites et moyennes entreprises (PME) à améliorer leur cybersécurité, via un dispositif baptisé "Mon bouclier cyber".

"Le fléau de la cybercriminalité exacerbé par les nouvelles technologies et attisé par les tensions internationales s'attaque désormais aux plus petites entreprises, nuisant davantage au développement économique de notre territoire", a souligné lors de l'assemblée plénière de la région son vice-président chargé du développement économique François de Canson.

Parmi les 347.000 cyberattaques réussies ayant touché des entreprises en 2022 en France, 330.000 concernaient des PME, selon une évaluation publiée en 2023 par le cabinet Asterès.

"Le nouveau programme +Mon bouclier cyber+ a pour but de proposer aux PME une solution adaptée à chacune en fonction de leur degré de maturité en termes de cybersécurité et surtout complémentaire aux aides disponibles par ailleurs", a précisé M. de Canson.

Les entreprises avec des besoins standard et limités pourront bénéficier des conseils d'un expert professionnel pour sensibiliser aux bons gestes et évaluer les meilleures solutions de protection. Elle bénéficieront aussi de financements pour un abonnement d'un an à trois solutions de cybersécurité, "antivirus amélioré, protection de messagerie et sauvegarde de données".

Pour les PME ayant des besoins plus complexes, l'aide consistera en une subvention pouvant aller jusqu'à 5.000 euros pour l'achat d'une solution technique labellisée.

Le but de ce dispositif, qualifié "d'inédit" par la région Paca présidée par Renaud Muselier (Renaissance), est de soutenir "1.300 entreprises d'ici 2027".

Près de la moitié des TPE-PME exprimaient des craintes relatives à la cybersécurité, selon un baromètre annuel de France Num consacré à la transformation numérique des TPE/PME publié en septembre 2023.