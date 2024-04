information fournie par So Foot • 04/04/2024 à 19:50

Pronostic Guingamp Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Guingamp et Amiens dos à dos

Depuis le début de saison, Guingamp se situe en bordure de playoffs mais ne passe presque jamais le cap. Tout reste possible cependant pour l’En Avant, 7 e , qui ne se trouve qu’à 3 points de Rodez, 5e. Toutefois, en cas de revers ce week-end, les hommes de Dumont devraient finir la saison en roue libre dans le ventre mou. Depuis sa défaite à Bordeaux, le club breton a remporté deux matchs contre Concarneau et Valenciennes pour deux nuls contre Troyes et Grenoble. Le week-end dernier, Guingamp a signé un nul logique sur la pelouse de Grenoble (0-0). Ce samedi, les Guingampais abattent donc l’une de leurs dernières cartes pour les playoffs.

