PROLONGATION "TRÈS VRAISEMBLABLE" DU CONFINEMENT, DIT SANTÉ PUBLIQUE FRANCE PARIS (Reuters) - Une prolongation des mesures de confinement mises en oeuvre cette semaine en France sera "très vraisemblablement" nécessaire pour endiguer la propagation du coronavirus, a déclaré jeudi la directrice générale de l'agence Santé publique France. Geneviève Chêne a ajouté sur franceinfo qu'on pourrait observer un "freinage important" dans la dynamique de l'épidémie dans un délai de deux à quatre semaines. "La prolongation sera très vraisemblablement nécessaire", a-t-elle estimé. "Ce qu'on devrait commencer à observer, c'est un freinage important dans les deux à quatre semaines", a-t-elle ajouté, soulignant que l'évolution de la situation dépendrait de la capacité de la population française à respecter les consignes. "Si on joue le jeu de toutes les mesures barrières, de distance, de confinement, il y a une grande probabilité qu'on puisse être dans une situation différente que celle de l'Italie", a-t-elle poursuivi. La France est à son tour entrée mardi à midi dans une stratégie de confinement pour une durée d'"au moins quinze jours". (Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

