Projets Mbappé : à qui la faute ?

Depuis quelques jours, plusieurs agressions contre des entraîneurs ou des éducateurs dans des clubs ont eu lieu. Au cœur du mal, ces « Projets Mbappé » qui rendraient fous les parents… Un peu trop facile comme explication ?

Un jeune éducateur de U9 se fait agresser et frapper au visage par le père d’un de ses joueurs à Linas-Montlhéry, dans l’Essonne. Banalité d’une violence qui gangrène les rapports sociaux, et même le football, et donc pas seulement dans les tribunes de Ligue 1. Toutefois, un nouveau concept est venu nommer la cause de cette triste réalité : le « Projet Mbappé ». Depuis, les papiers et reportages se multiplient, et chaque dérapage d’un parent fournit les preuves de ce virus. La caricature du parent sur le bord du terrain qui pense que son gosse joue une finale de Ligue des champions à chaque tour de Coupe de district n’a rien d’original. Mais dans ce cas, l’enjeu semble supérieur et concerne les plus jeunes. Inspirés par la réussite précoce de Kylian Mbappé ou désormais de Zaïre-Emery, bien orchestrée par leurs géniteurs, certains parents investiraient tous leurs espoirs dans le talent de leur progéniture. Leurs espoirs pour eux-mêmes et bien sûr pour leurs kids , transformés en placement sur crampons. Du coup, la dimension éducative du FC du coin ne pèse plus grand-chose, et les choix d’un coach, souvent bénévole ou très peu rémunéré s’il dispose d’un BE, paraissent un obstacle, voire un complot.

2 parents ont aujourd’hui réclamé mon départ car la politique sportive en U8 ne leur convient pas. Je suis le problème du club.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com