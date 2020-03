Professeur Girard : « La prévention du Covid-19 n'est pas insurmontable »

Plus de 600 cas de contamination, 34 pays touchés sur 54, le coronavirus a gagné du terrain en quelques jours en Afrique. Si les réponses apportées par les États ou les gouvernements varient d'un pays à l'autre, elles restent dans l'ensemble insuffisantes, selon l'Organisation mondiale de la santé. Elle a appelé ce mercredi le continent « à se réveiller » et « à se préparer au pire ». À quel type de menace faut-il se préparer et quelles sont les précautions à prendre ? Le professeur Pierre-Marie Girard a répondu aux questions du Point Afrique entre deux consultations. Ancien chef de service des maladies infectieuses et de médecine tropicale à l'hôpital Saint-Antoine de Paris, il est aujourd'hui directeur international de l'Institut Pasteur. Il gère aussi le réseau des trente-deux Instituts Pasteur disséminés à l'étranger, dont dix sont en Afrique.Lire aussi Coronavirus : pourquoi l'Afrique doit se préparer au pireLe Point Afrique : Si on regarde la carte de la pandémie du Covid-19 dans le monde, qu'est-ce qui caractérise le continent africain ?Pierre-Marie Girard : Le continent africain a d'abord été épargné un certain temps par le coronavirus observé en Chine fin 2019. L'apparition des premiers cas est survenue vers la mi-février en Égypte puis en Algérie, et ces cas importés, sont restés stables. Il n'y a pas eu de transmissions de la maladie. Même à l'occasion du Nouvel An chinois, le 12 février, qui...