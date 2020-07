Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Procès en Turquie de sept suspects dans la fuite de Carlos Ghosn Reuters • 03/07/2020 à 15:05









PROCÈS EN TURQUIE DE SEPT SUSPECTS DANS LA FUITE DE CARLOS GHOSN ISTANBUL (Reuters) - Le procès de sept ressortissants turcs accusés d'avoir aidé Carlos Ghosn, ancien patron de l'alliance Renault-Nissan, dans sa fuite du Japon fin 2019, s'est ouvert vendredi à Istanbul. L'ex-"shogun" de l'industrie automobile, arrêté à Tokyo en novembre 2018 pour des accusations de malversations financières qu'il dément, s'est soustrait en décembre 2019 à la justice japonaise pour se réfugier au Liban, après une escale en Turquie. Okan Kösemen, un dirigeant de MNG Jet, dont les appareils ont été utilisés par Carlos Ghosn lors de son évasion, et quatre pilotes de la compagnie aérienne turque figurent parmi les prévenus. Accusés de trafic de migrants, ils ont tous été arrêtés début janvier, peu après la fuite de Carlos Ghosn, et sont passibles de huit ans de prison. Deux membres du personnel navigant, accusés de complicité pour ne pas avoir dénoncé un délit, présents également à l'audience, risquent pour leur part une peine de prison d'un an. Les sept suspects rejettent les accusations portées à leur encontre. (Ezgi Erkoyun; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.