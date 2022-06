Prix des voitures électriques : 6% d'augmentation en un an

Les prix des voitures électriques les plus vendues en France ont bondi de 6% en moyenne depuis l'été 2021.

Un Dacia Spring électrique, la voiture de ce type la plus vendue en France. ( AFP / TOBIAS SCHWARZ )

Pénurie de semi-conducteurs, guerre en Ukraine, retour du Covid en Chine... Les raisons sont nombreuses pour expliquer un constat qui fait mal au portefeuille des Français désireux d'acheter une voiture électrique.

Depuis l'été 2021, les prix des modèles les plus vendus en France ont bondi. Parmi elles, certaines sont spectaculaires. Si l'on omet le "bonus écologique" mis en place par le gouvernement, la hausse est de 16% pour la Tesla Model 3 et 14% pour la Dacia Spring, modèle le plus vendu, comme le relève BFMTV. La Twingo électrique, de son côté, a vu ses prix grimper de 11%.

La baisse du bonus écologique

Sur les dix modèles tout électrique les plus vendus en France, la hausse moyenne est de 6%. Cette hausse s'explique en partie par la baisse du bonus écologique, qui devrait être prolongé de six mois, sur certains modèles.

Pour la Tesla, il est passé de 7.000 à 2.000 euros, cette aide d'Etat ne concernant plus que les véhicules d'une valeur inférieure à 45.000 euros.

Petite éclaircie : la Mini électrique et la Renault Zoé n'ont, elles, pas subi d'augmentation. La citadine française s'est même offert le luxe de baisser, légèrement son prix, de 0,11%.