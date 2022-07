Prix des carburants : Leclerc refait la vente "à prix coûtant" dès jeudi pour le week-end de chassé-croisé

Michel-Edouard Leclerc, président du directoire des supermarchés Leclerc ( AFP / JOEL SAGET )

Lors de cette opération, "il n'y a pas de marge, on ne gagne pas une centime", a assuré Michel-Edouard Leclerc, président du directoire des supermarchés Leclerc, ce lundi 25 juillet sur France Info.

Face à la hausse du prix des carburants, Leclerc promet un coup de pouce pour les automobilistes. "Le gros chassé-croisé du week-end prochain, on sera à prix coûtant dans tous les centres Leclerc dès le jeudi soir", a annoncé Michel-Edouard Leclerc, président du directoire des supermarchés Leclerc, ce lundi 25 juillet sur France Info.

Puis de d'expliquer : "Il n'y a pas de marge, on ne gagne pas une centime. Mais on va vendre plus, parce que les automobilistes vont venir chez nous car c'est moins cher."

"On va vendre plus de 20%, quelques fois 30% supplémentaires de carburant", a-t-il ajouté. Avant d'estimer que "ce sera peut-être la dernière opération qu'on aura le droit de faire".

La raison ? Une "disposition dans la loi Climat" qui "envisage de ne plus pouvoir faire de la publicité sur des rabais, des promotions, sur les carburants fossiles" et qui "rentre en vigueur le 22 août", explique encore Michel-Edouard Leclerc.