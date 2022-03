Prix des carburants : Jean Castex "réfléchit" à un "dispositif plus ciblé" que la remise de 15 centimes

Le Premier ministre Jean Castex. ( AFP / THOMAS SAMSON )

"Ce que je suis en train de préparer, c'est un dispositif qui soit un peu différent des 15 centimes, c'est à dire plus intensif pour deux catégories de nos citoyens : ceux qui ne gagnent pas beaucoup et pour ceux qui roulent beaucoup", a expliqué le Premier ministre Jean Castex au micro de TF1 lundi 21 mars.

Pour faire face à la hausse record des prix du carburant, le Premier ministre Jean Castex a annoncé une remise à la pompe de 15 centimes par litre de carburant, accordée par le gouvernement à partir d'avril pour quatre mois.

Cette remise sur les carburants "concerne tous les Français, sur le territoire métropolitain et dans les Outre-mers, les particuliers comme tous les professionnels", déclarait-il mercredi 16 mars en présentant à la presse un " plan de résilience économique et social " pour faire face aux conséquences du conflit en Ukraine.

Lundi 21 mars, Jean Castex était sur le plateau de TF1 . S'exprimant en tant que "soutien d'Emmanuel Macron", "la première fois que je m'exprime à ce titre", il est revenu sur cette mesure. "On a un choc énergétique inédit . Même le choc pétrolier des années 1970 n'a pas eu autant d'impact pour la vie quotidienne de nos concitoyens. On a déjà fait des efforts considérables sur le gaz, sur l'électricité. Sur le pétrole, l'essence, le gazole, on a décidé d'une remise à la pompe de 15 centimes. J'ai demandé aux producteurs - Total a suivi - d'y ajouter 10 centimes de plus , ce n'est pas rien", a-t-il avancé.

Qu'arrivera-t-il donc à l'issue de ces quatre mois de remise, au 31 juillet ? Jean Castex a annoncé "réfléchir" à " poursuivre de manière différente et évidemment en fonction de l'évolution de la situation". "Ce que je suis en train de préparer, c'est un dispositif qui soit un peu différent des 15 centimes, c'est à dire plus intensif pour deux catégories de nos citoyens : ceux qui roulent beaucoup pour travailler, où là il faudrait aller au-delà des 15 centimes, ceux dont les revenus sont bas", a-t-il détaillé. "Autrement dit, un dispositif plus ciblé pour ceux qui ne gagnent pas beaucoup et pour ceux qui roulent beaucoup", a ajouté le Premier ministre.

Baisse du prix des carburants

La semaine dernière, et pour la première fois depuis le début de l'année , le prix des carburants a reculé sous les 2 euros en moyenne, selon des chiffres officiels publiés lundi 21 mars.

Le gazole a atteint 1,9755 euro le litre en moyenne, après un record de 2,1407 euros la semaine précédente, selon des chiffres du ministère de Transition écologique arrêtés vendredi. Le super SP 95 a reflué pour sa part à 1,9737 euro (contre 2,0825 euros la semaine précédente) et le super SP 95-E10 à 1,9334 euro (contre 2,0286 euros). Les prix à la pompe avaient jusqu'à présent progressé semaine après semaine depuis le début de l'année, battant de nouveaux records.

Avant le début de l'invasion russe en Ukraine, les cours du pétrole étaient déjà orientés à la hausse, sur fond de reprise économique mondiale et d'extractions de pétrole toujours limitées des grands pays producteurs. Mais l'offensive russe a poussé les cours du brut à des sommets , avant un certain reflux. Les cours sont actuellement très volatils - le baril de Brent de la mer du Nord valait plus de 110 dollars lundi.