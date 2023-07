Prime Video : prime à la déclasse

Certains diront qu’un Strasbourg-HAC vaut bien deux euros de plus. Il n’empêche que l’augmentation du Pass Ligue 1 sur Prime Video semble indécente, surtout quand le produit a perdu de sa valeur, ne serait-ce qu’avec le passage à 18 clubs. Mais quelqu’un doit mettre la main au pot, et comme souvent, c’est au consommateur de s'en charger.

Que vaut la Ligue 1 ? Cette question lancinante vient donc de trouver une réponse partielle et temporaire : 2 euros de plus pour les abonnés d’Amazon Prime. Cette grosse pièce supplémentaire surprend alors qu’en passant 18, le nombre de matchs à voir va inévitablement diminuer. Notre championnat va encore davantage devenir un luxe – relatif – dans le budget de nos concitoyens et concitoyennes, notamment les plus modestes. Cette spirale ne finira-t-elle pas, surtout, par produire de dangereux effets pervers ?

À partir du 4 août, il faudra donc débourser 14,99 euros pour accéder au Pass Ligue 1, en plus des 6,99 euros de Prime Video indispensables pour accéder au service d’Amazon, soit un peu moins de 22 euros en tout (la formule annuelle à 99 euros ne bouge pas). Le premier constat est mathématique. Chaque rencontre coûtera plus cher, puisque la Ligue 1 a perdu deux équipes. La principale explication est basiquement financière. Arrivé en sauveur après le fiasco de Mediapro, Amazon avait négocié un contrat très avantageux avec la LFP (259 millions pour 80% des rencontres dont l’affiche du dimanche soir), au grand dam de Canal Plus. Toutefois, malgré une si bonne affaire, en faisant ses comptes, le groupe américain a vite déchanté. Bien que difficile à déterminer, le nombre d’abonnés est estimé autour de 1,5 million pour un déficit qui approcherait 120 ou 130 millions par an. Il devenait urgent de redresser la barre, ou du moins les bilans de fin d’année. Ce constat donne aussi une vision froide de l’attractivité et du seuil de rentabilité de notre Ligue 1 pour les potentiels diffuseurs.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com