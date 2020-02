Primaire démocrate : le dilemme des électeurs de l'Iowa

Quand on lui demande pour qui elle va voter, Lisa Kuehl affiche une mine torturée. « Je ne sais pas, je n'ai pas encore décidé », répond cette jeune retraitée d'une compagnie aérienne. Il y a pourtant urgence. Dans trois jours se tient le caucus de l'Iowa, le coup d'envoi des primaires démocrates. Cette dame blonde à l'allure sportive est venue assister à un meeting électoral en l'honneur d'Elizabeth Warren, la sénatrice du Massachusetts, qui se tient sur le campus de l'université.Lire aussi Présidentielle américaine : le caucus pour les nulsC'est la deuxième fois qu'elle vient à l'un de ses meetings. Elle a entendu, jure-t-elle, à peu près tous les candidats. Un exploit louable vu le nombre. « C'est la première fois que je suis aussi indécise. J'apprécie ce que dit Warren et j'aimerais tant voir de mon vivant une femme occuper le Bureau ovale. » Mais elle préfère quand même Andrew Yang, un entrepreneur d'origine asiatique de 45 ans qui prône notamment un revenu universel pour lutter contre l'automatisation du travail. Elle aime aussi Pete Buttigieg, l'ex-maire d'une ville de l'Indiana qui à 38 ans est une étoile démocrate montante. « C'est très stressant, reconnaît-elle. Les enjeux sont énormes. On a une responsabilité envers le reste de la nation de choisir le bon candidat. »« Une énorme pression »Elle n'est pas la seule. « Il y a beaucoup plus de gens indécis qu'il y a quatre ans », juge John Norris, un démocrate...