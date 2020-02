Primaire démocrate : Joe Biden, ce soir ou jamais

La nouvelle a dû lui mettre du baume au c?ur. Dans le dernier sondage de Monmouth University paru cette semaine, Joe Biden arrive largement en tête en Caroline du Sud avec vingt points d'avance sur Bernie Sanders. Il obtient 36 % des intentions de vote contre 16 % pour le sénateur du Vermont. Le milliardaire Tom Steyer, qui a dépensé plus d'argent que tous ses rivaux dans cet État du Sud dont les primaires se déroulent ce samedi arrive en troisième position avec 15 %. Malmené dans la course à l'investiture, Joe Biden peut remercier la communauté afro-américaine, qui représente 60 % de l'électorat démocrate en Caroline du Sud.Il a toujours été très populaire et cette communauté l'apprécie depuis des années pour sa défense des droits civiques, son alliance avec Barack Obama? Et Jim Clyburn, le représentant démocrate noir le plus influent de l'État, vient d'annoncer publiquement son soutien. Biden maximise ses chances. « La Caroline du Sud choisit les présidents, a-t-il clamé ce mercredi. Vous avez décidé de lancer Bill Clinton vers la Maison-Blanche ? et jusque-là, il ne semblait pas destiné à aller très loin ?, mais vous l'avez fait. Vous avez lancé mon pote Barack Obama à la Maison-Blanche. Je crois fermement qu'une fois de plus, samedi, vous tenez dans vos mains le pouvoir de choisir le prochain président. »Joe Biden a absolument besoin d'une victoire après ses très mauvais résultats dans l'Iowa et le New Hampshire...