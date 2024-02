Prêts et obligations "relance": 8,5 milliards d'euros octroyés aux entreprises

Bruno Le Maire à Paris, le 18 janvier 2024. ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Les prêts participatifs et les obligations "relance", programme lancé en 2021 et qui a pris fin au 31 décembre , ont financé 2.379 entreprises françaises pour un montant total de 8,5 milliards d'euros, annonce jeudi le ministère de l’Économie, qui travaille d'ores et déjà sur un nouveau programme.

"Ces chiffres (...) démontrent le réel succès de ces instruments", se satisfait Bercy dans un communiqué, soutenant que "le déploiement de ces dispositifs a permis de répondre aux besoins des entreprises françaises et d'accompagner la relance de l'économie".

Le dispositif reposait d'une part sur des prêts participatifs relance (PPR), d'une durée de huit ans, garantis à 90% par l’État, et devant aider les entreprises fragilisées par la crise sanitaire à investir et embaucher; d'autre part sur un fonds "Obligations relance" établi pour permettre à des investisseurs d'acquérir des obligations auprès de grosses PME et ETI.

Dans le détail, ce sont 6 milliards de PPR et 2,5 milliards d'obligations relance qui ont été octroyés, "majoritairement dans les secteurs des activités scientifiques et techniques (20 %), de l’industrie manufacturière (20 %), du commerce (15 %)", précise le ministère de l'Economie.

Bercy souligne une "forte accélération du déploiement au deuxième semestre 2023".

Le dispositif a en effet longtemps été sous utilisé : un an plus tôt, à janvier 2023, seul 1,74 milliard d'euros de prêts participatifs avaient été consentis.

A la clôture du programme, les PPR ont utilisé à peine plus de la moitié de l'enveloppe de 11 milliards d'euros initialement prévue.

Pour autant, le ministère de l'Economie souhaite renouveler le dispositif, en l'orientant "vers le financement de la transition environnementale", "dans la droite ligne de la loi industrie verte".

La loi de finance 2024 prévoit des prêts participatifs pour les PME et les ETI visant à financer "l'amélioration de leur performance environnementale ou leur contribution à la transition écologique".

Dans ce dispositif, la loi prévoit cette fois un encours total limité à 5 milliards d'euros, garanti à 30% par l'Etat.